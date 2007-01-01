Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина340 мм
- Высота770 мм
- Вес4 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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