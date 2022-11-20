Характеристики товара
Описание
Такая конструкция подголовника несколько упрощает работу барбера. Теперь барберу, работая на этом кресле, не нужно вынимать и откладывать подголовник в сторону. А перед процедурой опасного бритья обратно вставлять подголовник в спинку кресла. Утопающая в спинку кресла конструкция подголовника не мешает ни барберу в процессе работы, ни клиенту Вашего барбершопа. Помимо этого, теперь нет необходимости иметь на рабочем месте мастера специально отведённое место для подголовника, когда в нём нет необходимости, например в процессе стрижки или укладки.