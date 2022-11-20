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Мужское парикмахерское кресло 13

13 оценок

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Классическое мужское парикмахерское кресло 11
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Классическое мужское парикмахерское кресло 11

Характеристики товара

Описание

Такая конструкция подголовника несколько упрощает работу барбера. Теперь барберу, работая на этом кресле, не нужно вынимать и откладывать подголовник в сторону. А перед процедурой опасного бритья обратно вставлять подголовник в спинку кресла. Утопающая в спинку кресла конструкция подголовника не мешает ни барберу в процессе работы, ни клиенту Вашего барбершопа. Помимо этого, теперь нет необходимости иметь на рабочем месте мастера специально отведённое место для подголовника, когда в нём нет необходимости, например в процессе стрижки или укладки.

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