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Мужское парикмахерское кресло для бритья 22

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Характеристики товара

Описание

Мужское парикмахерское кресло 22 — классическое кресло для бритья с короткой подножкой (без переворачиваемой подушечки). Модель классического мужского кресла для бритья 22 идеально подойдёт абсолютно для любого барбершопа или мужской парикмахерской, где не так много свободного пространства, т.к. это кресло более компактное, в сравнении с мужскими креслами, где подножка имеет переворачиваемую подушечку на подножке. Подножка кресла синхронизирована со спинкой.

По желанию заказчика кресло может быть выполнено в разных цветах. Также это кресло можно заказать с разными гидравлическими базами.

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