Товар в корзине. Перейти

Мужское парикмахерское кресло, модель №15

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мужское парикмахерское кресло 13
Мужское парикмахерское кресло 13
Следующий Мужское парикмахерское кресло для бритья 22
Мужское парикмахерское кресло 13

Характеристики товара

Описание

Дизайн этого кресла выполнен в стиле 50-х — 60-х годов прошлого столетия. Механизм отклонения спинки с синхронизированной подножкой выполнен в классическом стиле американских мужских кресел для бритья рубежа конца 1800-х годов и начала 20-го века. Красивый и неповторимый дизайн этого кресла сделан не в ущерб удобству и надёжности. Клиенты Вашего барбершопа непременно оценят комфортабельность и удобство этого кресла. Оно также будет удобным и для мастеров в работе.

Мужское парикмахерское кресло 15 станет украшением любого барбешопа и мужской парикмахерской.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Мужское парикмахерское кресло для бритья 22Настоящее фото товара Мужское парикмахерское кресло для бритья 22, произведённого компанией ChiedoCover
100 190
Оптовая цена
6

Мужское парикмахерское кресло для бритья 22

Винтажное барбер кресло 33Настоящее фото товара Винтажное барбер кресло 33, произведённого компанией ChiedoCover
104 090
Оптовая цена
5

Винтажное барбер кресло 33

Винтажное барбер кресло 39CAAНастоящее фото товара Винтажное барбер кресло 39CAA, произведённого компанией ChiedoCover
85 890
Оптовая цена
7

Винтажное барбер кресло 39CAA

Винтажное барбер кресло 39Настоящее фото товара Винтажное барбер кресло 39, произведённого компанией ChiedoCover
85 890
Оптовая цена
11

Винтажное барбер кресло 39

Мужское винтажное кресло 45Настоящее фото товара Мужское винтажное кресло 45, произведённого компанией ChiedoCover
91 090
Оптовая цена
11

Мужское винтажное кресло 45

Барбер кресло Aviator 46Настоящее фото товара Барбер кресло Aviator 46, произведённого компанией ChiedoCover
74 190
Оптовая цена
7

Барбер кресло Aviator 46

Парикмахерское кресло КлассикНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Классик

Парикмахерское кресло КонтактНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Контакт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Контакт

Парикмахерское кресло ГлорияНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Глория

Парикмахерское кресло ЛираНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Лира

Другие товары из раздела парикмахерские кресла

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Тейт, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Тейт

Парикмахерское кресло СолоНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Соло, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Соло

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Стандарт

Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хромНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
15

Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром

Парикмахерская кресло СтилНастоящее фото товара Парикмахерская кресло Стил, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
14

Парикмахерская кресло Стил

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Алекс

Парикмахерское кресло ИнексНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Инекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Инекс

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка для стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
15

Тележка для стульев

Настоящее фото товара Стойка ресепшен Raut 160, произведённого компанией ChiedoCover
69 890
13

Стойка ресепшен Raut 160

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Юлия одномоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от64 990
Оптовая цена
7

Педикюрное кресло Юлия одномоторное

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
6

Ручник впитывающий, бежевый

Настоящее фото товара Урна квадратная деревянная на бетонном основании, темный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
12

Урна квадратная деревянная на бетонном основании, темный шоколад

Настоящее фото товара Урна квадратная деревянная на бетонном основании, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
9

Урна квадратная деревянная на бетонном основании, орех

Настоящее фото товара Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Урна деревянная на бетонном основании темный шоколад

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
5

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, белый/ лед