Характеристики товара
Описание
Дизайн этого кресла выполнен в стиле 50-х — 60-х годов прошлого столетия. Механизм отклонения спинки с синхронизированной подножкой выполнен в классическом стиле американских мужских кресел для бритья рубежа конца 1800-х годов и начала 20-го века. Красивый и неповторимый дизайн этого кресла сделан не в ущерб удобству и надёжности. Клиенты Вашего барбершопа непременно оценят комфортабельность и удобство этого кресла. Оно также будет удобным и для мастеров в работе.
Мужское парикмахерское кресло 15 станет украшением любого барбешопа и мужской парикмахерской.