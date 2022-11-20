Характеристики товара
Описание
Спинка и сиденье этого мужского кресла сделаны довольно упругими. Но важная особенность новой модели это высокое качество и надёжность.
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Спинка и сиденье этого мужского кресла сделаны довольно упругими. Но важная особенность новой модели это высокое качество и надёжность.
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