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Мужское винтажное парикмахерское кресло 6

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Мужское винтажное парикмахерское кресло 5
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Мужское винтажное парикмахерское кресло 5

Характеристики товара

Описание

Это мужское кресло отличает от множества других кресел необычная, ромбовидная прошивка сиденья и спинки кресла, и дугообразная форма подлокотников. Всё это придаёт этому креслу особую элегантность и неповторимость. Особый и изящный дизайн кресла сделан не в ущерб его удобству. Это мужское кресло для бритья обладает очень хорошими эргономическими свойствами и несомненно будет удобным для клиентов Вашего барбершопа или мужской парикмахерской. При этом особенная форма подлокотников позволит Вашим клиентам удобно расположится в этом кресла как сидя (в вертикальном положении), так и когда кресло будет разложено. Под подлокотником находится полотенцедержатель, что будет удобно для барбера в процессе работы с клиентом. Это мужское кресло для бритья поставляется со стандартной, хромированной базой, так и с особой, чёрной усиленной гидравлической базой, которая добавляет ему не только дополнительную надёжность, но и является дополнительным декором дизайна всего кресла.

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