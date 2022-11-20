Мягкая белая интерьерная кровать «Амели» с высоким оригинальным изголовьем и подъемным механизмом станет истинной жемчужиной в вашей спальне. Будет восхищать своей комфортностью и стильным дизайном.
Кровать имеет рельефную мягкую спинку с неглубокими стяжками, которые придают особую изысканность изголовью. Обивка изголовья и весь периметр кровати выполнен из высокопрочного материала “Винилискожа”. Эко-кожа – это гипоаллергенный и экологически чистый мягкий материал, который обладает высокой паропроницаемостью, легок в чистке и долговечен в использовании.
Кровать оборудована удобным подъемным механизмом. Подъемный механизм с гнутоклееными ортопедическими основаниями поднимает кровать под углом 45 градусов. Безопасное противоударное скругление в ножной спинке является весьма актуальным и взрослым и детям. Кровать с подъемным механизмом создает дополнительное место для хранения постельного белья и вещей не первой необходимости, экономит пространство в спальне. 10 летняя гарантия на металлическую рамку . Газлифты повышенной мощности позволяют поднимать и опускать ортопедическую рамку с матрасом без всяких усилий.
Благодаря использованию материалов повышенной износостойкости кровать легко выдерживает нагрузку до 250 кг. Нагрузка на одно спальное место 125 кг.
Комфорт, практичность и стиль за доступные деньги – мечта любого!
Передняя часть кровати предназначена для хранения постельных принадлежностей. Данное пространство закрывается противопыльным матерчатым коробом из плотного спанбонда. Матерчатый короб фиксируется в подматрасном пространстве с помощью системы ленты-липучки «HOOK&LOОP»
Кровать может быть укомплектована ортопедическим матрасом. Цена указана без стоимости матраса
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Постельное белье SIGNE, 2200x2000
Постельное белье GUNHILD, 1400 x 2000
Постельное белье SELMA, 2200x2000, серый
Постельное белье CILJE, 1400 x 2000
Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Венге»
Кровать Доминика с блоком 160 (Белая)
Кровать Доминика с блоком 160 (Венге)
Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Белая)
Кровать Доминика с блоком и ящиками 160 (Венге)
Диван Томас, солнечный желтый
Стул Мальта, голубой велюр, ножки орех