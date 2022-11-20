Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Беж»

10 оценок

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Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Беж»

4.8
23 590 ₽
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Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Белая»
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Мягкая кровать «Амели» 1600 с подъемным механизмом «Венге»

Характеристики товара

Описание

Мягкая интерьерная кровать «Амели» в цвете бежевый с высоким оригинальным изголовьем и подъемным механизмом станет истинной жемчужиной в вашей спальне. Будет восхищать своей комфортностью и стильным дизайном.
Кровать имеет рельефную мягкую спинку с неглубокими стяжками, которые придают особую изысканность изголовью. Обивка изголовья и весь периметр кровати выполнен из высокопрочного материала “Винилискожа”. Эко-кожа – это гипоаллергенный и экологически чистый мягкий материал, который обладает высокой паропроницаемостью, легок в чистке и долговечен в использовании.
Кровать оборудована удобным подъемным механизмом. Подъемный механизм с гнутоклееными ортопедическими основаниями поднимает кровать под углом 45 градусов. Безопасное противоударное скругление в ножной спинке является весьма актуальным и взрослым и детям. Кровать с подъемным механизмом создает дополнительное место для хранения постельного белья и вещей не первой необходимости, экономит пространство в спальне. 10 летняя гарантия на металлическую рамку . Газлифты повышенной мощности позволяют поднимать и опускать ортопедическую рамку с матрасом без всяких усилий.
Благодаря использованию материалов повышенной износостойкости кровать легко выдерживает нагрузку до 250 кг. Нагрузка на одно спальное место 125 кг.
Комфорт, практичность и стиль за доступные деньги – мечта любого!
Передняя часть кровати предназначена для хранения постельных принадлежностей. Данное пространство закрывается противопыльным матерчатым коробом из плотного спанбонда. Матерчатый короб фиксируется в подматрасном пространстве с помощью системы ленты-липучки «HOOK&LOОP»
Кровать может быть укомплектована ортопедическим матрасом. Цена указана без стоимости матраса


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Основные характеристики

  • Ширина1760 мм
  • Высота1000 мм
  • Длина2280 мм
  • Ширина спального места1600 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Допустимая нагрузка250 кг

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