Мягкая кровать «Селеста» 1600 с подъемным механизмом «Венге»

15 оценок

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Мягкая кровать «Селеста» 1600 с подъемным механизмом «Венге»

4.1
19 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мягкая интерьерная кровать «Селеста» с высоким оригинальным изголовьем и подъемным механизмом станет истинной жемчужиной в вашей спальне. Будет восхищать своей комфортностью и стильным дизайном. Выполнена в красивом редком цвете — капучино
Кровать имеет рельефную мягкую спинку с неглубокими стяжками, которые придают особую изысканность изголовью. Обивка изголовья и весь периметр кровати выполнен из высокопрочного материала “Винилискожа”. Эко-кожа – это гипоаллергенный и экологически чистый мягкий материал, который обладает высокой паропроницаемостью, легок в чистке и долговечен в использовании.
Кровать оборудована удобным подъемным механизмом. Подъемный механизм с гнутоклееными ортопедическими основаниями поднимает кровать под углом 45 градусов. Безопасное противоударное скругление в ножной спинке является весьма актуальным и взрослым и детям. Кровать с подъемным механизмом создает дополнительное место для хранения постельного белья и вещей не первой необходимости, экономит пространство в спальне. 10 летняя гарантия на металлическую рамку . Газлифты повышенной мощности позволяют поднимать и опускать ортопедическую рамку с матрасом без всяких усилий.
Благодаря использованию материалов повышенной износостойкости кровать легко выдерживает нагрузку до 250 кг. Нагрузка на одно спальное место 125 кг.
Передняя часть кровати предназначена для хранения постельных принадлежностей. Данное пространство закрывается противопыльным матерчатым коробом из плотного спанбонда. Матерчатый короб фиксируется в подматрасном пространстве с помощью системы ленты-липучки «HOOK&LOОP»
Комфорт, практичность и стиль за доступные деньги – мечта любого!
Кровать может быть укомплектована ортопедическим матрасом. Цена указана без стоимости матраса


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Основные характеристики

  • Ширина1760 мм
  • Высота1045 мм
  • Длина2210 мм
  • Ширина спального места1600 мм
  • Длина спального места2000 мм
  • Допустимая нагрузка250 кг

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