Характеристики товара
Описание
Диаметр:
11х11 см
13х13 см
17х17 см
Диаметр:
11х11 см
13х13 см
17х17 см
Керамическая статуэтка Фламинго
Статуэтка Глаза
Статуэтка Каменный Ёж
Статуэтка Жук-олень
Статуэтка Геометрический Фламинго
Статуэтка Серый Кактус
Дизайнерская Шкатулка Обитатель Татуина
Аксессуар Восточная лампа
Ваза Зеленый попугай
Аксессуар воздушные шары
Большой Арт-объект Композиция из улыбающихся цветов
Статуэтка собаки Джакометти
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