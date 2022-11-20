Набор Чайных ложек Драгон

13 оценок

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Набор Чайных ложек Драгон

4.3
390 ₽
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Предыдущий товар в категории Набор столовых предметов Фёрнуфт
Набор столовых предметов Фёрнуфт
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Набор столовых предметов Острон

Характеристики товара

Описание

Материал: сталь нержавеющая

Длина: 13 см

В наборе 6 ложек

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