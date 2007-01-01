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Набор дачной мебели Глория - фото 1

Набор дачной мебели Глория

Артикул: CH-056-707
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм:

- кресло: 640х650х873 мм;
- диван: 1780х650х873 мм;
-стол: 800х400х300 мм.
Максимальная накгрузка, кг:
- кресло: 100 кг;
- диван : 100 кг ( на одно посадочное место);
- стол : 20 кг.
Каркас:
- труба 40х20х1,0 мм, плоскоовальная q25х1,0 мм
- полимерное покрытие.
Мягкий элемент : ткань 40% п/э - 60 %хлопок, плотность 220-230 г/м2, наполнитель поролон листовой (толщиной 50 мм).
Вес изделия, кг:
- брутто: 48,5.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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