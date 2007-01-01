Характеристики товара
Описание
Габаритные размеры изделия (длина х ширина х высота), мм:
- кресло: 640х650х873 мм;
- диван: 1780х650х873 мм;
-стол: 800х400х300 мм.
Максимальная накгрузка, кг:
- кресло: 100 кг;
- диван : 100 кг ( на одно посадочное место);
- стол : 20 кг.
Каркас:
- труба 40х20х1,0 мм, плоскоовальная q25х1,0 мм
- полимерное покрытие.
Мягкий элемент : ткань 40% п/э - 60 %хлопок, плотность 220-230 г/м2, наполнитель поролон листовой (толщиной 50 мм).
Вес изделия, кг:
- брутто: 48,5.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.