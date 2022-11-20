Характеристики товара
Описание
Две миловидных барышни, отдыхающие на Лазурном берегу, совсем было решились войти в воду, но замешкались на полпути и теперь стоят, блаженно щурясь под солнышком и наслаждаются прикосновениями теплого ветра, шумом ласкового моря и далекими криками чаек…
Набор фигурок, состоящий из двух мечтательных красавиц в купальниках и плавательных шапочках, пронизан легким летним настроением и удивительной нежностью. Пастельные тона, задумчивые улыбки, вьющиеся кудри… Поставленные на видное место, эти декоративные фигурки будут создавать вокруг ауру умиротворения и покоя, так необходимую подчас каждому из нас.
Основные характеристики
- Высота70 мм
- Ширина80 мм
- Длина200 мм