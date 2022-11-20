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Набор декоративных фигурок 20 см, 2 шт - фото 1Набор декоративных фигурок 20 см, 2 шт - фото 2

Набор декоративных фигурок 20 см, 2 шт

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Две миловидных барышни, отдыхающие на Лазурном берегу, совсем было решились войти в воду, но замешкались на полпути и теперь стоят, блаженно щурясь под солнышком и наслаждаются прикосновениями теплого ветра, шумом ласкового моря и далекими криками чаек…
Набор фигурок, состоящий из двух мечтательных красавиц в купальниках и плавательных шапочках, пронизан легким летним настроением и удивительной нежностью. Пастельные тона, задумчивые улыбки, вьющиеся кудри… Поставленные на видное место, эти декоративные фигурки будут создавать вокруг ауру умиротворения и покоя, так необходимую подчас каждому из нас.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Ширина80 мм
  • Длина200 мм
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