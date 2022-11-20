Характеристики товара
Описание
Чтобы вовсю наслаждаться пляжным отдыхом и ловить восторженные взгляды, совершенно необязательно иметь идеальную фигуру. Посмотрите на этих подружек-пышек и убедитесь сами! Красавицы всегда в гармонии с собой и отличном расположении духа, поэтому им совершенно неважно, какие на них купальные костюмы и как они сидят. Декоративные статуэтки замечательно впишутся в интерьер дома, зарядят вас позитивом и жизнерадостным настроением.
В наборе 2 фигурки из полирезина.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина60 мм
- Длина140 мм