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Набор декоративных статуэток Женщины на пляже, 2 шт - фото 1Набор декоративных статуэток Женщины на пляже, 2 шт - фото 2Набор декоративных статуэток Женщины на пляже, 2 шт - фото 3Набор декоративных статуэток Женщины на пляже, 2 шт - фото 4Набор декоративных статуэток Женщины на пляже, 2 шт - фото 5

Набор декоративных статуэток Женщины на пляже, 2 шт

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чтобы вовсю наслаждаться пляжным отдыхом и ловить восторженные взгляды, совершенно необязательно иметь идеальную фигуру. Посмотрите на этих подружек-пышек и убедитесь сами! Красавицы всегда в гармонии с собой и отличном расположении духа, поэтому им совершенно неважно, какие на них купальные костюмы и как они сидят. Декоративные статуэтки замечательно впишутся в интерьер дома, зарядят вас позитивом и жизнерадостным настроением.

В наборе 2 фигурки из полирезина.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Ширина60 мм
  • Длина140 мм
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