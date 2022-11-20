Деревянные игрушки на елку Новогодние Чудеса выглядят очень самобытно и выразительно. Благодаря кропотливой работе мастеров резные иллюстрации на них получились невероятно детальные и живописные. Приглядитесь, и в фигурных "окошках" вы увидите знакомых персонажей: лесных оленей, Снеговика с птичкой, Санту в санях, Лося рядом с избушкой волшебника, Святое Семейство и Рождественскую Фею. Поместите подвески на елку, и каждая из них безмолвно поведает свою чудесную историю.
Деревянные елочные игрушки уже давно находятся на пике популярности - их выбирают любители не только ретро и винтажа, но и те, кто предпочитает скандинавский и эко стили в декоре. Украшения бывают разных видов и форм: от экстравагантных подвесок в этническом дизайне до милых фигурок животных, которые будут прекрасно смотреться на детской елочке. Игрушки из дерева добавляют в праздничный наряд хвойной красавицы частичку тепла, ведь кажется, что чьи-то умелые руки самостоятельно вырезали фигурку из этого природного материала
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Размер: 8 см.
Материал: дерево.
Тип крепления: подвеска.
Вес: 0.11 кг
Объем упаковки: 0.001 м3
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