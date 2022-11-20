Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х550
кресло: 680х630х730
Цвет каркаса : медовый
Материал каркаса : ротанг натуральный
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 6
Цвет поверхности : медовый
Материал поверхности : ротанг натуральный, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ
24,24 кг / 0,503 м3
Основные характеристики
- Материал каркасанатуральный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3
- Вес упаковки24.24 кг