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Набор мебели Багамы Мини - фото 1

Набор мебели Багамы Мини

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 600х600х550
кресло: 680х630х730
Цвет каркаса : медовый
Материал каркаса : ротанг натуральный
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : бежевый
Узор ткани : без рисунка
Материал чехла мягкого элемента : полиэстер+хлопок
Толщина мягкого элемента : 6
Цвет поверхности : медовый
Материал поверхности : ротанг натуральный, стекло
Комплектация : стол, 2 кресла
Страна производства : ИНДОНЕЗИЯ

24,24 кг / 0,503 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3
  • Вес упаковки24.24 кг

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