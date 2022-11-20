Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол 1500х800х730
кресло: 600х530х950
Цвет каркаса : серый
Материал каркаса : сталь
Цвет поверхности : серый, коричневый
Материал поверхности : дерево
Комплектация : стол, 4 кресла
Страна производства : РОССИЯ
30 кг / 0,597 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыдерево
- Материал сиденьядерево
- Цветкоричневый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.60 м3
- Вес упаковки30 кг