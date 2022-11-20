Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 700х700х750
кресло: 500х450х820
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Цвет поверхности : светло-коричневый
Материал поверхности : дерево
Комплектация : стол, 4 кресла
Страна производства : БЕЛАРУСЬ
40 кг / 0,456 м3
Основные характеристики
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыдерево
- Материал сиденьядерево
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияБеларусь
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.46 м3
- Вес упаковки40 кг