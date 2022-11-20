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Набор мебели Фьюжн - фото 1

Набор мебели Фьюжн

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Кресло пластиковое Bora, белое

Характеристики товара

Описание

Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 700х700х750
кресло: 500х450х820
Цвет каркаса : черный
Материал каркаса : сталь
Цвет поверхности : светло-коричневый
Материал поверхности : дерево
Комплектация : стол, 4 кресла
Страна производства : БЕЛАРУСЬ

40 кг / 0,456 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыдерево
  • Материал сиденьядерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияБеларусь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.46 м3
  • Вес упаковки40 кг

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