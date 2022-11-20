Характеристики товара
Описание
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : стол: 1650х900х740
кресло: 620х660х680
Цвет каркаса : коричневый
Материал каркаса : алюминий
Цвет чехла мягкого элемента/матраса : коричневый
Цвет поверхности : коричневый
Материал поверхности : искусственный ротанг, рolywood
Комплектация : стол, 4 кресла
Страна производства : КИТАЙ
74,8 кг / 1,441 м3
Основные характеристики
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки1.44 м3
- Вес упаковки74 кг