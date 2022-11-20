Набор пластиковых шаров Angel's Dreams 8 см, 9 шт

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Набор пластиковых шаров Angel's Dreams 8 см, 9 шт

5
1 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix
Коллекция пластиковых шаров Gracy - Gold 6 см, 30 шт, mix
Следующий Набор елочных шаров Aurelie 8 см, 12 шт
Набор елочных шаров Aurelie 8 см, 12 шт

Характеристики товара

Описание

Angel's Dream - набор шаров 8 см, идеально подходящий для украшения невысокого деревца. Белые новогодние шары стилизованы под винтажные игрушки: потертая поверхность и узоры, похожие на старинные вензеля, придают всей коллекции вид фамильных новогодних украшений из бабушкиного сундучка. Повесив эти шары на елку, вы непременно ощутите атмосферу старинных новогодних маскарадов и впустите в свой дом истинный дух праздника!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое

Характеристики:

В наборе: 9 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Вес: 0.34 кг
Длина упаковки: 0.28 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.85 м.
Объем упаковки: 0.0649 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.34 кг
  • Материалпластик
  • Диаметр80 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Segmento 50, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
6

Кашпо Segmento 50, снежно-белый

Фитостойка Вилен папоротник МеридаНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена
14

Фитостойка Вилен папоротник Мерида

Фитостойка Вилен папоротник ТоттоНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Тотто, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
5

Фитостойка Вилен папоротник Тотто

Фитостойка Вилен папоротник ГуарНастоящее фото товара Фитостойка Вилен папоротник Гуар, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена
10

Фитостойка Вилен папоротник Гуар

Настоящее фото товара Стойка туя Паст, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
8

Стойка туя Паст

Фитостойка Порто папоротник МеридаНастоящее фото товара Фитостойка Порто папоротник Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена
13

Фитостойка Порто папоротник Мерида

Настоящее фото товара Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
9

Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель

Другие товары из раздела

Набор стеклянных шаров Элун-Адоре 10 см, 6 шт, розовыйНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Элун-Адоре 10 см, 6 шт, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Набор стеклянных шаров Элун-Адоре 10 см, 6 шт, розовый

Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
8

Набор стеклянных шаров Розовый Жемчуг 8 см, 12 шт

Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Набор стеклянных шаров Сомерсет 8 см, 3 шт

Набор стеклянных шаров Кустелле Флер 8 см молочный, 6 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Кустелле Флер 8 см молочный, 6 шт, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
14

Набор стеклянных шаров Кустелле Флер 8 см молочный, 6 шт

Настоящее фото товара Стеклянный шар с композицией Медвежонок Берни - Сладкие Сны 8 см, подвеска, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
7

Стеклянный шар с композицией Медвежонок Берни - Сладкие Сны 8 см, подвеска

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампыНастоящее фото товара Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
7

Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы