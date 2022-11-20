Набор елочных шаров выполнен в мятно-белых тонах, которые придают праздничному убранству елки ноты торжественности и роскоши. В коллекции есть и традиционные новогодние шары, различающиеся узорами, и игрушки вытянутой формы с резьбой, напоминающие лесные шишки. За счет своего классического исполнения такой набор шаров на елку прекрасно впишется в любой стиль праздничного дерева.
Елочные игрушки из пластика - отличный вариант для украшения новогоднего деревца. Дизайнеры голландского бренда Koopman на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Легкий вес позволяет повесить игрушку на любую веточку, даже самую тонкую и изящную, что является несомненным плюсом в праздничном оформлении. Немаловажен и тот факт, что пластиковые игрушки не бьются, а значит прослужат вам не один год
Характеристики:
В наборе: 31 шт.
Диаметр шаров: 8 см -6 шт, 6 см - 8 шт, 5 см - 9 шт.
Размер сосулек: 12 см - 8 шт.
Материал: пластик.
Вес: 0.44 кг
Длина упаковки: 0.41 м.
Ширина упаковки: 0.3 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0105 м3
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