Набор пластиковых шаров Cosmo Under the Stars, 6-10 см, 26 шт

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Набор пластиковых шаров Cosmo Under the Stars, 6-10 см, 26 шт

4.3
1 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Елочные шары из пластика добавят нотки элегантной нежности наряду праздничного дерева. Гармоничное сочетание оттенков серебряного, золотого и лилового словно вдохновлено пестротой и легкостью бальных нарядов аристократок, приветствующих изящным реверансом Королевскую чету на ежегодном Новогоднем Балу. Новогодние шары с разной фактурой, но в одной цветовой гамме, позволят вам создать красивую композицию на ветках вашей елочки.
Пластиковые новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 26 шаров.
Диаметр шаров: 10 см, 8 см, 6 см.
Материал: пластик.
Вес: 0.66 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.32 м.
Объем упаковки: 0.018 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.66 кг
  • Материалпластик

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