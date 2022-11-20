Внимание! Шары имеют дефекты прокраски - потертости и царапины. Они не подходят для домашних елок, но могут использоваться при украшении уличных высотных елей, для создания различных композиций и инсталляций. Продаются по сниженной цене
Характеристики:
В наборе: 4 шт.
Размер шара: 10 см.
Цвет: прозрачный перламутр. Обратите внимание: пластиковые шары из-за особенностей материала имеют не 100% прозрачность. Если вы ищете полностью прозрачные шары - рекомендуем выбирать стеклянные аналоги.
Материал: пластик.
Тип крепления: подвеска.
В комплекте: шнурочки для подвешивания шаров.
Шары эконом-класса, поэтому они не подходят под нанесение логотипов, индивидуальную роспись и подарки.
Вес: 0.2 кг
Длина упаковки: 0.21 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0048 м3
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