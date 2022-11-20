Santa's Memories - набор шаров 8 см, идеально подходящий для украшения невысокого новогоднего деревца. Елочные шары стилизованы под винтажные игрушки: потертая поверхность, приглушенные оттенки и узоры, похожие на старинные вензеля, придают всей коллекции вид фамильных новогодних украшений из бабушкиного сундучка. Повесив эти шары на елку, вы непременно ощутите атмосферу старинных новогодних маскарадов и впустите в свой дом истинный дух праздника!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: пластик.
Вес: 0.34 кг
Длина упаковки: 0.28 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.85 м.
Объем упаковки: 0.0649 м3
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