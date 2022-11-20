Набор пластиковых шаров Сен-Луи 8 см розовый бархат, 12 шт

12 оценок

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Набор пластиковых шаров Сен-Луи 8 см розовый бархат, 12 шт

5
1 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Порой так и хочется добавить в наряд праздничной елочки нежных красок, тем самым сделать ее образ по-настоящему весенним и воздушным. Вы сможете легко воплотить свое пожелание с набором новогодних шаров Сен-Луи. Розовые, словно свежие бутоны, и сияющие, будто в лучиках утренней росы украшения будут великолепно смотреться на фоне изумрудной хвои. Мастера постарались на славу и украсили игрушки цветами из блесток, чтобы даже в лютые морозы к вам заглянуло праздничное настроение.
Розовые шары из пластика - отличный вариант для украшения елки. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте на елку новогодние шары с узором, и вы сразу почувствуете, как праздничное настроение поселится в вашем доме! Немаловажен и тот факт, что пластиковые шары прочнее стеклянных, а значит прослужат вам не один год

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: пластик.
Цвет: розовый бархат.
Вес: 0.51 кг
Объем упаковки: 0.0113 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.51 кг
  • МатериалПластик
  • Диаметр80 мм

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