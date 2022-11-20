Набор пластиковых шаров Тайна кленовой рощи, 6-7 см, 60 шт

11 оценок

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Набор пластиковых шаров Тайна кленовой рощи, 6-7 см, 60 шт

4.5
3 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор новогодних шаров Тайна кленовой рощи превратит ваше деревце в стильную нарядную красавицу, вызывающую восхищение. Коллекция состоит из украшений разных форм и фактур: здесь есть и резные шишки, и покрытые блестками луковки, матовые и глянцевые шарики и даже сверкающие миниатюрные диско-шары! Повесьте пластиковые шары на елку, добавьте гирлянды или другой декор, и ваша деревце наполнится атмосферой новогодней сказки! Размер шариков и их количество в наборе идеально подходит для оформления елочки средней высоты.
Елочные шары из пластика - отличный вариант для украшения новогоднего деревца. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Легкий вес позволяет повесить шарик на любую веточку, даже самую тонкую и изящную, что является несомненным плюсом в праздничном оформлении. Немаловажен и тот факт, что пластиковые игрушки не бьются, а значит прослужат вам не один год

Характеристики:

В наборе: 60 шт.
Диаметр: 6 - 7 см.
Материал: пластик.
Вес: 0.99 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.44 м.
Высота упаковки: 0.15 м.
Объем упаковки: 0.0241 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.99 кг
  • Материалпластик

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