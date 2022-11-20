Радужными искрами разлетятся по хвойной кроне отражения узоров из блесток, нанесенных на пластиковые шары Жан Августин. Благодаря необычной геометрической форме и сверкающим граням украшения выглядят словно магические сферы, которые так и хочется разглядеть поближе и узнать в чем же секрет их волшебства. С таким оригинальным набором шаров на елку у вас получится создать экстравагантный и одновременно немного загадочный образ праздничного деревца.
Золотые елочные шары из пластика - отличный вариант для украшения новогоднего деревца. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте на елку новогодние шары с узором, и вы сразу почувствуете, как праздничное настроение поселится в вашем доме! Немаловажен и тот факт, что пластиковые шары прочнее стеклянных, а значит прослужат вам не один год
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: пластик.
Цвет: золотой.
Вес: 0.51 кг
Объем упаковки: 0.0113 м3
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