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Набор приставных столиков Dagnen - фото 1Набор приставных столиков Dagnen - фото 2Набор приставных столиков Dagnen - фото 3

Набор приставных столиков Dagnen

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Приставной столик Melano терраццо черный
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Приставной столик Melano терраццо черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710/640 мм
  • Ширина390/340 мм
  • Вес6.3 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияЕвропа

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