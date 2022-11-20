Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710/640 мм
- Ширина390/340 мм
- Вес6.3 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияЕвропа
Стул Боди 25мм
Кресло Рой
Салфетка Жаккард круглая
Стол ЛИРА, 1400x800
Стол ЛИРА, 1200x800
Стол ЛИРА/180, 2000x1100
Стол ЛИРА/180, 1600x1100
Стол ЛИРА/180, 2000x1000
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер белые х3
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден