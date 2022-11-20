Характеристики товара
Описание
Кованая скамейка «Верона» идёт в комплекте: две скамейки и стол прямоугольной формы на четырёх ножках, за которым очень удобно отдыхать, читать книги и играть в настольные игры.
Все изделия изготовлены из качественных, добротных пород дерева – сосны и палисандра.
Благодаря витому декору скамейка гармонично вписывается в обстановку любого парка или сада, создавая романтическое настроение и располагая к непринуждённому общению, настольным играм и любованию окружающей природой.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина1500/2000 мм
- Вес40 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыдерево