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Набор садовой мебели Верона - фото 1

Набор садовой мебели Верона

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Характеристики товара

Описание

Кованая скамейка «Верона» идёт в комплекте: две скамейки и стол прямоугольной формы на четырёх ножках, за которым очень удобно отдыхать, читать книги и играть в настольные игры.
Все изделия изготовлены из качественных, добротных пород дерева – сосны и палисандра.
Благодаря витому декору скамейка гармонично вписывается в обстановку любого парка или сада, создавая романтическое настроение и располагая к непринуждённому общению, настольным играм и любованию окружающей природой.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Длина1500/2000 мм
  • Вес40 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыдерево

Варианты каркаса

Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете БелыйБелый
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете ТитанТитан
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете БронзаБронза
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете ШампаньШампань
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете СереброСеребро
Набор садовой мебели Верона - каркас в цвете ЗолотоЗолото

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