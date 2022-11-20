Стеклянные новогодние шары Амалия Эсте - настоящая нежность и легкость на ветках вашей елочки. Прозрачные сферы словно накрыты невидимой вуалью и украшены чудесным цветочным узором, имитирующим вышивку. Изящные белоснежные бутоны с блестящими листиками смотрятся на глянцевой поверхности невероятно красиво и выразительно. Повесьте шары на елку, и она превратится в настоящую королеву новогодней ночи!
Новогодние шары с декором от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 3 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Декор: вышивка, стразы.
Тип крепления: подвеска (ленточка из золотой органзы).
Вес: 0.17 кг
Объем упаковки: 0.0026 м3
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