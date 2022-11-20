Белоснежные и прозрачные новогодние шары бережно обернуты в легкое кружево. Нежный гипюр напоминает творение самой известной волшебницы – госпожи Зимы. Неброская воздушная роскошь превратит ваш дом в дворцовый зал ледяного замка, но при этом от композиции совсем не веет холодом. Напротив – она приносит умиротворение и душевную теплоту. Стеклянные шары от голландских мастеров займут достойное место в вашей коллекции елочных игрушек
Характеристики:
В наборе: 12 шаров.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: белый, прозрачный.
Белые ленточки для подвешивания игрушек входят в комплект.
Вес: 0.62 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0118 м3
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