Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт

4.6
4 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт
Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт
Следующий Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт
Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт

Характеристики товара

Описание

Белоснежные и прозрачные новогодние шары бережно обернуты в легкое кружево. Нежный гипюр напоминает творение самой известной волшебницы – госпожи Зимы. Неброская воздушная роскошь превратит ваш дом в дворцовый зал ледяного замка, но при этом от композиции совсем не веет холодом. Напротив – она приносит умиротворение и душевную теплоту. Стеклянные шары от голландских мастеров займут достойное место в вашей коллекции елочных игрушек

Характеристики:

В наборе: 12 шаров.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: белый, прозрачный.
Белые ленточки для подвешивания игрушек входят в комплект.
Вес: 0.62 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.09 м.
Объем упаковки: 0.0118 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.62 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветбелый, прозрачный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
9

Кашпо Cubric 25*60, снежно-белый

Настоящее фото товара Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890
Оптовая цена
7

Кашпо Smoov Planter Arc DB, снежно-белый

Кашпо Dekollete, Дендробиум ШахиНастоящее фото товара Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена
10

Кашпо Dekollete, Дендробиум Шахи

Настоящее фото товара Стойка роза Леон, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
14

Стойка роза Леон

Фито стойка агава ХингНастоящее фото товара Фито стойка агава Хинг, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
13

Фито стойка агава Хинг

Фитостойка Луара папоротник МеридаНастоящее фото товара Фитостойка Луара папоротник Мерида, произведённого компанией ChiedoCover
29 890
Оптовая цена
6

Фитостойка Луара папоротник Мерида

Лавка садовая Райт ФитоНастоящее фото товара Лавка садовая Райт Фито, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена
7

Лавка садовая Райт Фито

Другие товары из раздела

Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 шт

Настоящее фото товара Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
13

Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом

Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стеклоНастоящее фото товара Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло

Настоящее фото товара Винтажный елочный шар Грюйер 10 см, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
10

Винтажный елочный шар Грюйер 10 см, стекло

Стеклянный шар для декора Капля 24*12 смНастоящее фото товара Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
10

Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см

Настоящее фото товара Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
11

Стеклянный шар для декора Кантри 14*13 см

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см