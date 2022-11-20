Стеклянные шары Еdelman Indian Summer - это со вкусом подобранная коллекция оттенков, которые гармонично сочетаются с зеленью еловых лап. Сочный мареновый цвет, нежный коралл и сияющий перламутр… Среди пушистых ветвей разноцветные новогодние шары с декором из золоченых листьев покажутся фантастическими плодами, вызревшими на елочке к празднику!
Новогодние шары с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.64 кг
Объем упаковки: 0.012 м3
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