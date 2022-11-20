Набор стеклянных шаров Беркширский Листопад: Indian Summer 8 см, 12 шт

12 оценок

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Набор стеклянных шаров Беркширский Листопад: Indian Summer 8 см, 12 шт

4.6
7 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные шары Еdelman Indian Summer - это со вкусом подобранная коллекция оттенков, которые гармонично сочетаются с зеленью еловых лап. Сочный мареновый цвет, нежный коралл и сияющий перламутр… Среди пушистых ветвей разноцветные новогодние шары с декором из золоченых листьев покажутся фантастическими плодами, вызревшими на елочке к празднику!
Новогодние шары с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.64 кг
Объем упаковки: 0.012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.64 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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