Набор стеклянных шаров Беркширский Листопад: Tropical 8 см, 12 шт

14 оценок

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Набор стеклянных шаров Беркширский Листопад: Tropical 8 см, 12 шт

4.5
7 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные шары Еdelman Tropical - это со вкусом подобранная коллекция оттенков зеленого, которая великолепно гармонирует с расцветкой еловых лап. Сочный мох лесной чащи, насыщенная бирюза морских волн и согретые теплым средиземноморским солнцем оливки… Среди пушистых ветвей новогодние шары с декором из золоченых листьев покажутся фантастическими плодами, вызревшими на елочке к празднику!
Новогодние шары с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.64 кг
Объем упаковки: 0.012 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.64 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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