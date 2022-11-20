Когда в мире правят бал новогодние чудеса, даже елочные шары превращаются в маленькие цветочные клумбы и покрываются роскошными камелиями. Голландские мастера расстарались на славу, украшая их вышитыми гладью лепестками и целыми россыпями сияющих пайеток! По бледно-розовой поверхности стеклянных новогодних шаров Camelias de Versailles разбегаются золотистые вензеля и тянутся серебристые листочки, и кажется, будто воздух вокруг наполняется неуловимым ароматом цветов, а на душе становится светло и весело. Придайте своему праздничному деревцу немного версальской роскоши, повесив эти обворожительные шары на елку!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 3 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: розовый бутон.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.21 кг
Объем упаковки: 0.0033 м3
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