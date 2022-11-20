Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Набор стеклянных шаров Camelias de Versailles 8 см, розовый бутон, 3 шт

4.5
1 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт
Набор стеклянных шаров Люневиль 8 см розовый, 3 шт
Следующий Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт
Набор стеклянных шаров Белоснежные Кружева 8 см, 12 шт

Характеристики товара

Описание

Когда в мире правят бал новогодние чудеса, даже елочные шары превращаются в маленькие цветочные клумбы и покрываются роскошными камелиями. Голландские мастера расстарались на славу, украшая их вышитыми гладью лепестками и целыми россыпями сияющих пайеток! По бледно-розовой поверхности стеклянных новогодних шаров Camelias de Versailles разбегаются золотистые вензеля и тянутся серебристые листочки, и кажется, будто воздух вокруг наполняется неуловимым ароматом цветов, а на душе становится светло и весело. Придайте своему праздничному деревцу немного версальской роскоши, повесив эти обворожительные шары на елку!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: розовый бутон.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.21 кг
Объем упаковки: 0.0033 м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0.21 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветрозовый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стойка туя Вист Q, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
14

Стойка туя Вист Q

Стойка композиция анемон Уоррен осеньНастоящее фото товара Стойка композиция анемон Уоррен осень, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стойка композиция анемон Уоррен осень

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30, произведённого компанией ChiedoCover
49 390
Оптовая цена
8

Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Чесс 30

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30Настоящее фото товара Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
5

Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Чесс 30

Фитостойка Порто осокаНастоящее фото товара Фитостойка Порто осока, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена
8

Фитостойка Порто осока

Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109Настоящее фото товара Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109, произведённого компанией ChiedoCover
88 090
Оптовая цена
14

Сет Туя Бокаро 170 3 предмета кашпо Dekollete Ротанг BR109

Настоящее фото товара Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
9

Композиция винтажная цветочная Акалифа Рошель

Другие товары из раздела

Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
8

Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Сосновые Заснеженные 10 см, 12 шт

Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 штНастоящее фото товара Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 шт, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
8

Набор стеклянных шаров Ice Сastle 8 см, 12 шт

Настоящее фото товара Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
13

Елочный шар Ледяной Орнамент 10 см прозрачный с розовым золотом

Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стеклоНастоящее фото товара Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
9

Винтажный елочный шар Этторе 7.5 см, стекло

Настоящее фото товара Винтажный елочный шар Грюйер 10 см, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
10

Винтажный елочный шар Грюйер 10 см, стекло

Стеклянный шар для декора Капля 24*12 смНастоящее фото товара Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
10

Стеклянный шар для декора Капля 24*12 см

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 смНастоящее фото товара Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена
13

Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 смНастоящее фото товара Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см, произведённого компанией ChiedoCover
42 990
Оптовая цена
15

Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см