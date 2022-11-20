Champ de Lille - шары на елку, которыми хочется любоваться бесконечно! Создатели нашли вдохновение в простой красоте цветущих лугов, в результате чего и получились эти потрясающие стеклянные елочные шары. Оттенки украшений - от шоколадного до бежевого - позволяют оформить елку в единой цветовой гамме, добавив к коллекции другие наборы игрушек бренда Kaemingk с флористическим сюжетом.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Вес: 0.22 кг
Длина упаковки: 0.32 м.
Ширина упаковки: 0.21 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0072 м3
Вазон бетонный Ваза В-1
Стойка фитония Уилт
Вереск Мари
Композиция Самшит Вали
Фито стойка мох Тиес
Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Стрим
Композиция Эхиверия Теза кашпо Dekollete камень
Набор стеклянных елочных шаров Julliet de Gaskone 8 см, 12 шт
Набор стеклянных шаров Royal Sapphire 8 см, 12 шт
Стеклянный шар с композицией Птичье Царство - Сова 9 см, подвеска
Новогодний шар с композицией Santa's Tale: Снеговик Starry 8 см, стекло
Набор стеклянных шаров Орсини 8 см, 3 шт
Коллекция пластиковых шаров Gracy - Зимняя Ягода 6 см, 30 шт
Набор пластиковых шаров Сен-Луи 8 см розовый бархат, 12 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см