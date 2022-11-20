Нарочито потертые, покрытые разводами золота, стеклянные елочные шары выглядят невероятно эффектно! Создается впечатление, будто они не один век пролежали забытыми в сундуке и лишь волей случая выплыли на свет. Вешая такие шары на елку, чувствуешь дыхание самой истории. Кто знает, что они повидали на своем веку? Королей и герцогов? Балы и революции? Остается только догадываться! И пусть вам доподлинно известно, что именно этот набор новогодних шаров лишь несколько месяцев назад вышел из мастерских Kaemingk, его очарование от этого не меркнет!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.64 кг
Длина упаковки: 0.37 м.
Ширина упаковки: 0.28 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0098 м3
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