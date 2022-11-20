Набор стеклянных шаров Chateau de Ferrette 8 см, 12 шт

5 оценок

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Набор стеклянных шаров Chateau de Ferrette 8 см, 12 шт

4.1
4 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор роскошных шаров Chateau de Ferrette завораживает эстетикой выполнения и изящным дизайном. Тончайшие кружева в сочетании с мерцанием бусин и пайеток навевают мысли о королевских дворцах, веселых балах и торжественных приемах. Приглушенное сияние матового золотистого фона объединяет декоративные элементы, создавая притягательный элегантный образ. Только представьте, как чудесно будут смотреться эти украшения в обрамлении насыщенной зелени еловых веточек!
Шары на елку с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Размер: 80 мм.
Материал: стекло.
Декор: кружево.
Вес: 0.72 кг
Объем упаковки: 0.0124 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.72 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветзолотой

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