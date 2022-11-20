Набор роскошных шаров Chateau de Ferrette завораживает эстетикой выполнения и изящным дизайном. Тончайшие кружева в сочетании с мерцанием бусин и пайеток навевают мысли о королевских дворцах, веселых балах и торжественных приемах. Приглушенное сияние матового золотистого фона объединяет декоративные элементы, создавая притягательный элегантный образ. Только представьте, как чудесно будут смотреться эти украшения в обрамлении насыщенной зелени еловых веточек!
Шары на елку с декором от компании Edelman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Размер: 80 мм.
Материал: стекло.
Декор: кружево.
Вес: 0.72 кг
Объем упаковки: 0.0124 м3
Набор стеклянных елочных игрушек Ла Эскале 13 см бордовый 12 шт
Набор стеклянных елочных игрушек Сердечки Снежное Кружево 12 шт
Набор елочных шаров Unicorn Fantasy 10 см, 12 шт
Набор елочных шаров Teary Honey 8 см, 12 шт, пластик
Набор стеклянных елочных игрушек Шишки Лесные Заснеженные 10 см, 12 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см
Светящийся Снеговик Гарольд в чёрном цилиндре 90 см, 64 теплые белые LED лампы