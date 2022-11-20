Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт

10 оценок

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Набор стеклянных шаров Де Клермон 10 см, 9 шт

4.5
5 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Именно так должны выглядеть графские украшения для самых пушистых и густых хвойных крон! Набор новогодних шаров Де Клермон будет изумительно смотреться на праздничном деревце. Среди его широких пышных ветвей заиграют этюды в багровых, розовых и белых тонах. А бархатная текстура будет завораживать каждый раз, как мимолетный взгляд коснется украшенной елки. Игрушки, в которых чувствуются нотки французской романтики, привнесут в зимнее празднество особое мечтательное настроение.
Стеклянные шары на елку от компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они станут идеальным украшением для большой и средней ели. Набор елочных шаров будет потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Он легко превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 9 шт.
Диаметр: 100 мм.
Материал: стекло.
Подвеска: белый кожаный шнурок.
Вес: 0.7 кг
Длина упаковки: 0.35 м.
Ширина упаковки: 0.34 м.
Высота упаковки: 0.11 м.
Объем упаковки: 0.0127 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.7 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм

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