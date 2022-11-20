Делакруа - это элегантные новогодние шары из стекла, которые станут олицетворением вашего безупречного вкуса. На веточках праздничной елочки они будут выглядеть очень нарядно и оригинально благодаря сочетанию роскоши золота, блеска кристаллов и нежного розового оттенка. Словно элитные драгоценности на изумрудной хвое, на которых стоит задержать внимание.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 3 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Цвет: золотой с розовым.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.18 кг
Объем упаковки: 0.003 м3
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