Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт

15 оценок

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Набор стеклянных шаров Di Ampezzo: Ruby 8 см, 3 шт

4.2
1 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Набор новогодних шаров Di Ampezzo: Ruby как влитой вписался бы в убранство шатра Шамаханской Царицы или покоев принцессы Жасмин! Восточная пышность декора из золотистого бисера сочетается в нем с изысканностью кружевного орнамента и воздушной легкостью рубинового стекла. Ни дать ни взять, драгоценная интерьерная подвеска, преподнесенная в дар восточной прелестнице! Стеклянные новогодние шары Kaemingk сделают вашу елочку еще прекраснее и совершенней.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Декор: бисер, блестки.
Подвеска: ленточка из органзы.
Вес: 0.22 кг
Объем упаковки: 0.0029 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.22 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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