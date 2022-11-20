Вы знали, что итальянские мастера не сами создают свои дивные елочные шары из стекла? Многие сотни розовых Элун-Адоре для них вырастили ночные эльфы, решившие заняться фермерством в перерывах между битвами с троллями. В своем чудесном городе на ветвях Древа Жизни они собирают в кучи облака, засевают их толчеными кораллами и поливают ночной росой. А когда ребристые шарики вырастают до нужных размеров и начинают поблескивать алыми боками под светом луны, их с громким «чпок!» срывают с тугих плетей и отправляют прямиком в EDG. Присмотритесь-ка повнимательнее: если в ваш набор стеклянных шаров между игрушками закатилась одна прозрачная, значит, на границе опять случилась стычка с троллями, и эльфы поторопились собрать урожай раньше времени. Ничего, на вашей елке он отлично дозреет.
Новогодние винтажные шары из стекла - классические елочные украшения, которые будут отлично смотреться как на живом, так и на искусственном деревце. Дизайнеры бренда подобрали идеальное сочетание фактур и оттенков - только взгляните на эту красоту! Елочные шары 10 см прекрасно подойдут для декорирования большой и средней елочки. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 100 мм.
Материал: стекло.
Цвет: розовый.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.24 м.
Ширина упаковки: 0.35 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0109 м3
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