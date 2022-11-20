Набор стеклянных шаров Golden Ombre 8 см, 12 шт

15 оценок

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Набор стеклянных шаров Golden Ombre 8 см, 12 шт

4.2
4 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные новогодние шары Golden Ombre восхищают градиентом оттенков и интересными формами. Коллекция включает в себя шарики-луковки, тыковки с резным узором и шарики в форме кристалла - такой набор новогодних шаров позволит разнообразить елочный декор, но при этом сохранить единый стиль образа праздничного дерева. Добавьте немного золотого глянцевого блеска этих игрушек в убранство вашей елки!
Новогодние шары от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 12 шт.
Диаметр: 80 мм.
Материал: стекло.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.39 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0108 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.55 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветзолотой

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