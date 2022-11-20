Набор елочных шаров Ice Сastle - словно старинная коллекция ювелирных украшений королевы. Каждая игрушка богато оформлена жемчужными бусинами, а острые грани в сочетании с новогодней иллюминацией создают эффект блеска драгоценных камней. Темно-синие и белые шары на елку из стекла станут потрясающим декором, который создаст настроение торжественности и дворцового великолепия.
Новогодние шары с декором от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут чудесно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 8 см.
Высота: 12 см.
Материал: стекло.
Декор: жемчужины, блестки.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.39 м.
Ширина упаковки: 0.29 м.
Высота упаковки: 0.1 м.
Объем упаковки: 0.0108 м3
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