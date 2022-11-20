Набор стеклянных шаров Ист Ламбрук 8 см, 6 шт

12 оценок

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Набор стеклянных шаров Ист Ламбрук 8 см, 6 шт

5
3 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стеклянные елочные шары из набора Ист Ламбрук украшены разноцветными листочками из блесток. Они сияют и переливаются в свете гирлянд, окутывая торжественную обстановку атмосферой осеннего сада. Такой набор новогодних игрушек будет ненавязчиво напоминать вам о теплых деньках, привнеся в комнату нотки особенного уюта и радуя вас на протяжении всех зимних праздников.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 6 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Декор: блестки.
Подвеска: ленточка.
Вес: 0.28 кг
Объем упаковки: 0.0063 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.28 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм

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