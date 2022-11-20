Набор стеклянных шаров Jardin de Nuit: Laurier 8 см, 3 шт

6 оценок

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Набор стеклянных шаров Jardin de Nuit: Laurier 8 см, 3 шт

4.5
1 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Невероятно стильные елочные шары с выпуклым золотистым рисунком выглядят среди обычных игрушек родовитыми вельможами, заглянувшими на сельскую ярмарку. Тихонько покачиваясь на белых ленточках из органзы, новогодние шары-аристократы оглядываются вокруг, добродушно улыбаются наивным зайцам из ваты, раскланиваются с легкими, как пушинки, балеринами в пышных пачках, красуются в свете гирлянд, да изредка снисходительно поглядывают на ярких собратьев - простецкие стеклянные шары на елке, которым нипочем не сравниться с троицей Jardin de Nuit: Laurier в элегантности!
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку

Характеристики:

В наборе: 3 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Подвес: ленточка из органзы.
Вес: 0.18 кг
Объем упаковки: 0.0026 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.18 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр80 мм
  • Цветчерный

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