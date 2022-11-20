Любопытное сочетание оттенков молодой оливы и воздушной сахарной ваты делает эти елочные шары из стекла привлекательным декором для превращения новогоднего деревца в главную звезду вечера. Их гладкие бока украшает замечательная вышивка, в которой легко угадываются сказочные цветы с пышными нежно-розовыми лепестками и сверкающими сердцевинами-стразами. Столь необыкновенный набор шаров на елку достоин занять самые изящные хвойные веточки, он наполнит интерьер торжественной атмосферой.
Стеклянные елочные шары от компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут замечательно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Новогодние шары с декором превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 100 мм.
Материал: стекло.
Декор: вышивка, стразы.
Подвеска: лента.
Вес: 0.77 кг
Длина упаковки: 0.36 м.
Ширина упаковки: 0.24 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0113 м3
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