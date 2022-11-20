Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Rose 10 см 6 шт

11 оценок

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Набор стеклянных шаров Клари Дезире - Rose 10 см 6 шт

4.6
3 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Оказавшись среди пушистой хвои, стеклянные елочные шары Клари Дезире моментально привлекут внимание каждого. Приглушенный розовый оттенок смотрится невероятно изысканно. Он выгодно контрастирует с пышными коралловыми цветами, которыми искусно декорированы бока шаров и которые дополняют сверкающие вензеля из розовых блесток. Такие новогодние украшения подчеркнут изящество наряда лесной гостьи и подарят ей благородное очарование.
Стеклянные шары на елку от компании Koopman, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Они будут замечательно смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Новогодние шары с декором превратят ваш интерьер в самую настоящую сказку

Характеристики:

В наборе: 6 шт.
Диаметр: 100 мм.
Материал: стекло.
Декор: вышивка, стразы.
Подвеска: лента.
Вес: 0.77 кг
Длина упаковки: 0.36 м.
Ширина упаковки: 0.24 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0113 м3

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Основные характеристики

  • Вес0.77 кг
  • Материалстекло
  • Диаметр100 мм
  • Цветрозовый

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