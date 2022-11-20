Ощущение радости, теплое настроение и ожидание чудес принесут эти елочные шары. Розовые, как дивные цветы в благоухающем саду, они наполнят композицию и всю комнату мягкими красками весны. В наборе украшения трех видов с разными орнаментами и фактурами, чтобы ваша лесная гостья получилась оригинальной и праздничной.
Стеклянные елочные шары - прекрасный вариант для декора новогодней елки. Дизайнеры голландского бренда Kaemingk на славу постарались для того, чтобы ваша хвойная красавица была безупречна: подобрали идеальное сочетание цвета, фактуры и материала. Повесьте этот микс розовых новогодних шаров с объемным рисунком на елку, и вы сразу почувствуете, как атмосфера праздника поселится в вашем доме!
Характеристики:
В наборе: 12 шт.
Диаметр: 10 см.
Материал: стекло.
Вес: 0.97 кг
Длина упаковки: 0.46 м.
Ширина упаковки: 0.35 м.
Высота упаковки: 0.13 м.
Объем упаковки: 0.0204 м3
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