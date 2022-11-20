В особенно морозные вечера так хочется ощутить веяние теплого летнего ветерка. Пробудить приятные воспоминания о цветущем луге способен набор елочных шаров Кустелле Флер. Здесь на молочном фоне качает своей нежной головкой солнечный одуванчик. Его стебель из золотых блесток заставляет новогодние шары сиять в свете разноцветных гирлянд. Выберите для игрушек подходящее место в хвойном убранстве, они помогут создать уютную обстановку.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, подарят радость и взрослым, и детям. Елочные шары 8 см - это украшения оптимального размера для большой и средней ели. Они будут потрясающе смотреться как на зеленой, так и на белой хвое. Набор елочных шаров превратит ваш интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 6 шт.
Диаметр: 8 см.
Материал: стекло.
Цвет: молочный.
Декор: блестки.
Подвеска: ленточка.
Вес: 0.28 кг
Объем упаковки: 0.0063 м3
Стойка драцена Олдер
Композиция орхидея Фелиз
Осока Тайлер кашпо Dekollete куб МH
Фитостойка Купер антуриум Тале
Фитостойка Порто традесканция
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Композиция Вереск Морель Decollete Cubico W50
Светящийся шар с композицией Морозный Вальс с хвоей 10 см, на батарейках
Винтажное елочное украшение Луковка Да Винчи: del Rosso 10 см, подвеска
Винтажный елочный шар Да Винчи: del Bianco 10 см
Набор стеклянных шаров Снежное Утро mix, 42 шт
Набор винтажных шаров Шантильи 10 см, 4 шт, стекло
Набор стеклянных шаров Курбевуа 10 см розовый, 12 шт
Набор стеклянных шаров Делакруа 8 см золотой с розовым, 3 шт
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см
Большой Шотландский Санта с подарками и лыжами 155 см