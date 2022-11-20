Новогодние шары - это не только классические аксессуары. Если хотите свежих праздничных решений, присмотритесь к необычному набору от голландских дизайнеров. На белом стекле запечатлено настоящее чудо: изумрудного оттенка веточки и нежные почки словно распустились среди зимы. Мороз украсил их блестящим инеем и крупинками снега, так похожими на бусинки. Переливаясь в свете гирлянд, эти елочные шары будут прелестно смотреться на фоне пушистой хвои.
Новогодние шарики от компании Kaemingk, одного из самых именитых производителей рождественских украшений, принесут радость и взрослым, и детям. Шары из стекла - вариант праздничного декора для любителей классики, они универсальны и будут потрясающе смотреться в любом доме. Набор елочных шаров превратит интерьер в самую настоящую зимнюю сказку
Характеристики:
В наборе: 2 шт.
Диаметр: 100 мм.
Материал: стекло.
Декор: бусины.
Тип крепления: подвеска (ленточка из белой органзы).
Вес: 0.18 кг
Объем упаковки: 0.0036 м3
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